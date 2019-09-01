ردا على هجمات حزب الله .. إسرائيل تطلق 100 قذيفة على لبنان

رده على العملية التي نفذها حزب الله اللبناني.



واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف فسفورية خلال القصف الذي شنته على بلدة مارون الراس. بحسب ما ذكرته قناة "الميادين".

نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له، وقوع إصابات في جيش الاحتلال، فيوقال: "تعرضنا لهجوم بثلاثة صواريخ مضادة للدروع وقمنا بالرد بأكثر من 100 قذيفة، ولا توجد إصابات على الإطلاق في صفوفنا، وأمرت بالحفاظ على التأهب والجاهزية لأي احتمال".وأضاف أن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث.وكان جيش الاحتلال قد شن هجوما على عدة أهداف في جنوب لبنان ردا على قصف لحرب الله اللبناني.وقالت القناة 11 الإسرائيلية إن تل أبيب لا تريد مواصلة القتال مع حزب الله.وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن 4 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم إثر الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني.وكانت القناة قد أكدت مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله، والتي استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية.وأعلن حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.وقال حزب الله إنه قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنه أطلق النار على جنوب لبنان عددا من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش .