ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على هجمات حزب الله .. إسرائيل تطلق 100 قذيفة على لبنان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
حسام رضوان
نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له، وقوع إصابات في جيش الاحتلال، في رده على العملية التي نفذها حزب الله اللبناني.

وقال: "تعرضنا لهجوم بثلاثة صواريخ مضادة للدروع وقمنا بالرد بأكثر من 100 قذيفة، ولا توجد إصابات على الإطلاق في صفوفنا، وأمرت بالحفاظ على التأهب والجاهزية لأي احتمال".

وأضاف أن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث.

وكان جيش الاحتلال قد شن هجوما على عدة أهداف في جنوب لبنان ردا على قصف لحرب الله اللبناني.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية إن تل أبيب لا تريد مواصلة القتال مع حزب الله.

وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن 4 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم إثر الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني.

وكانت القناة قد أكدت مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله، والتي استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأعلن حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله إنه قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنه أطلق النار على جنوب لبنان عددا من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش .

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف فسفورية خلال القصف الذي شنته على بلدة مارون الراس. بحسب ما ذكرته قناة "الميادين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب على الأبواب.. حزب الله يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل وتدمير آلية عسكرية

أشعل أبواق الحرب.. نتنياهو يهدد لبنان: ستدفعون ثمن الهجوم

قوات الأمم المتحدة تدخل على خط التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

الاحتلال الإسرائيلي يلقي قذائف فسفورية على مارون الراس.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

عاجل .. لبنان يستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية.. ويطالب بوقف التصعيد من نتنياهو

المسكوت عنه فى كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

بسبب زواج الأقارب.. مرض يهاجم الريف والصعيد ويتأخرون بعلاجه.. فيديو

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدرب منتخب مصر الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. لماذا يثير رينيه فايلر رعب جماهير المارد الأحمر؟.. (تحليل)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكذب.. قصف حزب الله أوقع قتلى وجرحى بين صفوفه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة