سلوت يستبعد هذا اللاعب من مواجهة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

قبل انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026؛ يضع ليفربول لمساته الأخيرة استعدادًا لمواجهة بورنموث، مساء الجمعة، على ملعب "آنفيلد" في الجولة الأولى من البطولة.

وشهدت التحضيرات الحمراء غيابًا بارزًا، حيث كشف الصحفي “بول جويس” أن المدرب “آرني سلوت” قرر استبعاد الجناح الشاب “بن دوك” من قائمة الفريق للمباراة، وسط أنباء قوية عن اقترابه من الرحيل.

وتشير التقارير إلى أن “دوك”، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2026، بات على أعتاب الانتقال إلى بورنموث مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بعد تجربة قصيرة مع الفريق الأول شارك خلالها في 10 مباريات فقط، وقضى الموسم الماضي معارًا إلى ميدلزبره.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يسعى فيه ليفربول إلى تحقيق بداية قوية تحت قيادة سلوت، بينما ينتظر جمهور "الريدز" ما إذا كانت المباراة الافتتاحية ستشهد الظهور المميز للصفقات الجديدة.