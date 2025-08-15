قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز جديد لجامعة القاهرة .. إدراج مجلة المعهد القومى لعلوم الليزر داخل قاعدة بيانات الدورية العلمية المفتوحة DOAJ

الدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة
الدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة
حسام الفقي

 أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة عن إدراج مجلة المعهد “Journal of Laser Science and Applications”، داخل قاعدة بيانات الدورية العلمية المفتوحة - Directory of Open Access Journals  " DOAJ " ، وهي قاعدة بيانات عالمية مرموقة تهدف إلي فهرسة المجلات العلمية التي تعتمد سياسية الوصول المفتوح، وتحقيق أعلي معايير الجودة في النشر الأكاديمي.

أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن إدراج مجلة المعهد داخل قاعدة البيانات المفتوحة في DOAJ يُعد خطوة مهمة لتعزيز انتشار الأبحاث العلمية المنشورة بها، من خلال عرض المقالات على منصة الدليل مما يسهل وصولها للباحثين حول العالم، ويرفع من مصداقيتها، ويعكس التزامها بالمعايير الدولية للنشر العلمي المتميز، مؤكدًا أن هذا الإدراج يُعد فرصة لقبول المجلة داخل قواعد بيانات وفهارس علمية كبرى مثل Scopus وWeb of Science، ويجعلها أكثر جذبًا للباحثين والمؤسسات الممولة الداعمة للنشر المفتوح.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة  بدعم البحث العلمي المتميز، وتوفير بيئة أكاديمية تحفز النشر الدولي وفق أعلى معايير الجودة، والحرص علي الارتقاء بترتيب مجلات الجامعة وأبحاثها العلمية داخل مختلف التصنيفات العالمية، وبما يعزز من مكانة الجامعة على الساحة العلمية الدولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن إدراج مجلة المعهد القومي لعلوم الليزر داخل قاعدة" DOAJ "   يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور منظومة النشر العلمي في الجامعة، والتي نسعى من خلالها إلى دعم مجلات الجامعة العلمية وتقديم بحوث ذات جودة عالية وقيمة معرفية حقيقية، مشيدًا بجهود هيئة تحرير المجلة وكافة الباحثين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي المرموق.

ومن جهتها، قالت الدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، إن إدراج مجلة المعهد داخل قاعدة بيانات الدورية العلمية المفتوحة " DOAJ " يمثل يُعد تتويجًا لعمل دؤوب وجهد كبير في تطوير سياسات النشر، وتحسين جودة المحتوى، ورفع كفاءة التحكيم العلمي، مشيرًة إلي جهود المعهد الجارية من أجل استكمال متطلبات الإدراج داخل المزيد من قواعد البيانات العالمية، لوضع أبحاث المعهد في مكانة متميزة داخل خريطة البحث العلمي الدولي.

يذكر أن المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تم تأسيسه عام 1994 ليصبح منارة للمعرفة بعلوم الليزر وتطبيقاته في مختلف المجالات الحياتية، وهو من المراكز المتميزة في علوم الليزر على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويستهدف تحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا في التعليم بعد الجامعى والبحوث في مجال تطوير علوم الليزر وتطبيقاته، من خلال إعداد كوادر متميزة من الباحثين والمهنيين قادرة على المنافسة علي المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في مجالات علوم الليزر وتطبيقاته الصناعية والطبية والزراعية والبيولوجية والبيئية وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أصدر المعهد خلال عام 2024 العدد الأول من المجلة الدولية لعلوم الليزر وتطبيقاته  (JLSA)، كأحد المجلات الرائدة عالميًا في مجال الليزر والضوء والتطبيقات سريعة الانتشار والابتكار.

جامعة القاهرة المعهد القومي لعلوم الليزر DOAJ مجلة المعهد

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

جانب من العزاء

تسلا

أخبار السيارات

