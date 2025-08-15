بتروجيت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بثنائية نظيفة في الشوط الأول

تقدم فريق بتروجيت على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أحمد بحبح الهدف الأول لفريق بتروجيت في الدقيقة 8 من بداية المباراة؛ بعدما استغل عرضية متقنة من توفيق محمد، ليضعها بسهولة شباك كهرباء الإسماعيلية.

وأضاف الفلسطيني بدر موسى الهدف الثانب لبتروجيت في الدقيقة 22، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويخوض بتروجيت المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: توفيق محمد وبركات حجاج وهادي رياض ومحمود شديد

خط الوسط: محمد علي عثمان وأدهم حامد وأمادو با

خط الهجوم: بدر موسى وأحمد بحبح ومصطفى جابر الجمل

بينما جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: على الجابري

الدفاع: عصام الفيومى، محمد ياسين، سيف الخشاب، محمد مدحت

الوسط: عبد الله مارادونا، عبد الفتاح شتا، ماجد هانى، مصطفى كشرى، على سليمان

الهجوم: محمد شيكا