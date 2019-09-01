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رياضة

الدوري الإنجليزي .. أوباميانج يخطف هدفا قاتلا لـ أرسنال أمام توتنهام في مباراة مجنونة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:12 م
ارسنال
ارسنال
أحمد هاني
تعادل فريق أرسنال مع ضيفه توتنهام بهدفين لمثلهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الإمارات" فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز بيير إيميريك أوباميانج هدف التعادل بمساعدة ماتيو جندوزي من كرة المرمي في أسفل يسار المرمى.

وجاء هدف توتنهام الأول فى الدقيقة 10 عن طريق إيركسن بعد ارتدت الكرة من يد الحارس فيسددها بقوة لتسكن الشباك، قبل أن يعزز هاري كين من تقدم السبيرز بالهدف الثاني.

وقلص أليكساندر لاكازيت النتيجة لأرسنال قبل نهاية الشوط الأول بلحظات

ويحتل ارسنال المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يأتي توتنهام في المركز العاشر بـ4 نقاط.

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