نداء شرارة تنشر فيديو لها من داخل سيارتها .. ومتابعون: والله صوتك روقنى

نشرت الفنانة نداء شرارة فيديو لها من داخل سيارتها ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وعلقت نداء شرارة على الفيديو قائلة: "يا نبع الحنان .. الله يحفظ امهاتنا ويرحم كل ام تحت التراب".وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:انا بموت فيكى - والله صوتك روقنى -- اشتقت لمامايذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.