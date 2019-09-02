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هندي يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، بعدما أقدم على قتل عشيقته ببشاعة، لرفضها الزواج منه.

وبحسب صحيفة الهند أمس، يدعى الجانى محمد أيوب، والذى كان على علاقة بالضحية التي تدعى لاتا، إلا أن رفضها عرضه للزواج جعله يتصرف بهذه الطريقة.

والغريب أن محمد متزوج من عام 2008 ولديه من زوجته 4 أبناء، إلا أنه مذن 4 أعوام ارتبط عاطفيًا بـ لاتا، ومع الوقت تطورت العلاقة بينهما فأجبرها على ترك عملها والزواج منه، إلا أن ردها كان الرفض.

واعترف أيوب أمام السلطات أنه قتلها بعد رفضه المتكرر لزواجها منه، بعدما اصطحبها فى نزهة، ثم قتلها بعدة طعنات وقطع جسدها لأجزاء.

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