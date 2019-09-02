بعد الوصول للفينال..هاشتاج الزمالك _الاتحاد يشعل تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج الزمالك _الاتحاد بعد نهاية المبارة التى اقيمت بين الفريقين فى نصف نهائى كاس مصر.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى:
وبحبك يا زمااااااااااااااالك
مبروووك مبروووك مليون مبروك يا أحلى زملكاوية
#الزمالك_الاتحاد
الف مبروووووك الزمالك في النهائي
#الزمالك_الاتحاد
كان ماتش صعب اكتر من المقاصة بمراحل الحمد لله علي المكسب ويارب البطولة
#الزمالك_الاتحاد
الزمالك فى الفينال
#الزمالك_الاتحاد
ويذكر ان نادى الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بنتيجة ١/٠ وتاهل الى نهائى كاس مصر.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى:
وبحبك يا زمااااااااااااااالك
مبروووك مبروووك مليون مبروك يا أحلى زملكاوية
#الزمالك_الاتحاد
الف مبروووووك الزمالك في النهائي
#الزمالك_الاتحاد
كان ماتش صعب اكتر من المقاصة بمراحل الحمد لله علي المكسب ويارب البطولة
#الزمالك_الاتحاد
الزمالك فى الفينال
#الزمالك_الاتحاد
ويذكر ان نادى الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بنتيجة ١/٠ وتاهل الى نهائى كاس مصر.