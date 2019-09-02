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رياضة

بعد الوصول للفينال..هاشتاج الزمالك _الاتحاد يشعل تويتر.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج الزمالك _الاتحاد بعد نهاية المبارة التى اقيمت بين الفريقين فى نصف نهائى كاس مصر.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى:

وبحبك يا زمااااااااااااااالك
مبروووك مبروووك مليون مبروك يا أحلى زملكاوية
#الزمالك_الاتحاد

الف مبروووووك الزمالك في النهائي
#الزمالك_الاتحاد

كان ماتش صعب اكتر من المقاصة بمراحل الحمد لله علي المكسب ويارب البطولة
#الزمالك_الاتحاد

الزمالك فى الفينال
#الزمالك_الاتحاد

ويذكر ان نادى الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بنتيجة ١/٠ وتاهل الى نهائى كاس مصر.

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