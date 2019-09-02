بعد الوصول للفينال..هاشتاج الزمالك _الاتحاد يشعل تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج الزمالك _الاتحاد بعد نهاية المبارة التى اقيمت بين الفريقين فى نصف نهائى كاس مصر.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى:



وبحبك يا زمااااااااااااااالك

مبروووك مبروووك مليون مبروك يا أحلى زملكاوية

#الزمالك_الاتحاد



الف مبروووووك الزمالك في النهائي

#الزمالك_الاتحاد



كان ماتش صعب اكتر من المقاصة بمراحل الحمد لله علي المكسب ويارب البطولة

#الزمالك_الاتحاد



الزمالك فى الفينال

#الزمالك_الاتحاد



ويذكر ان نادى الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بنتيجة ١/٠ وتاهل الى نهائى كاس مصر.