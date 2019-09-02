مفاجأة .. أمير مرتضي منصور: فاوضت رينيه فايلر قبل الأهلي .. فيديو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه تفاوض مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي قبل أن يتولى ميتشو المهمة.





وأضاف أمير مرتضى في تصريحات فضائية: تحدثت مع فايلر وشعرت أنه لم يكن مقنعا بشكل كافِ لتولي مهمة الزمالك بجانب أنه كان أقل المدربين المرشحين لتولي المهمة.





وأكمل أمير مرتضى : تعجبت من المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه مع النادي الأهلي لأن المفاوضات معي كانت بمبلغ مليون يورو بجانب رواتب الجهاز المعاون له.



