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الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:47 ص
القاهرة
القاهرة
نورهان خفاجي
تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة في بعض الأنحاء خاصة الطقس في القاهرة.

وعن حالة الطقس اليوم و درجة الحرارة اليوم ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف.

وضمن اخبار الطقس اليوم ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وذلك ضمن حالة الطقس في مصر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم على محافظات مصر :
درجة الحرارة في القاهرة 34/25
درجة الحرارة في الإسكندرية 30/24
درجة الحرارة في بورسعيد 29/26
درجة الحرارة فيرفح 31/23
درجة الحرارة في طابا 34/25
درجة الحرارة في كاترين 35/18
درجة الحرارة في شرم الشيخ 38/29
درجة الحرارة في مرسي علم 35/28
درجة الحرارة في بني سويف 36/25
درجة الحرارة في قنا 39/26
درجة الحرارة في أسوان 41/28
درجة الحرارة في الوادي الجديد 41/24
درجة الحرارة في حلايب 36/30

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