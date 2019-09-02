ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-9-2019

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:27 ص
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم
آية الجارحي
أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 2- 9 -2019، شهدت استقرارا نسبيا وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات.

وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9 -2019.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5632 جنيها.

تراوح عيار 14 ما بين 468 و469 جنيهًا، وعيار 12 نحو 402 جنيه.

السعر العالمى للذهب

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 25022 جنيهًا للأوقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 683 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10-8-2019

عيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام .. أسعار الذهب اليوم السبت 31 - 8 - 2019

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-9-2019

ترشيحاتنا

ركن واحد يُكمل إيمانك .. تعرف عليه

تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

الإفتاء تنصح بأمرين عند رؤية الأحلام المزعجة

البطاطس بـ 8 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 2 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أخبار اليوم .. رينيه فايلر يصل القاهرة .. حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام.. هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي

دمار شامل بجزر البهاما بسبب إعصار دوريان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها