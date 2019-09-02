سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-9-2019

أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 2- 9 -2019، شهدت استقرارا نسبيا وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات.



وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9 -2019.



أسعار الذهب اليوم



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5632 جنيها.



تراوح عيار 14 ما بين 468 و469 جنيهًا، وعيار 12 نحو 402 جنيه.



السعر العالمى للذهب



وسجل السعر العالمى للذهب نحو 25022 جنيهًا للأوقية.

