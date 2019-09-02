ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية تفتتح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
صحة الإسكندرية تفتتح
صحة الإسكندرية تفتتح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين
أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن افتتاح عيادة لدعم الإقلاع عن التدخين بمستشفى صدر المعمورة، لتنضم لعيادتي الإقلاع عن التدخين يمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمى للصحة النفسية بالعجمي.

وقال الدكتور هشام عقيل، مسئول مكافحة التدخين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن المديرية بصدد التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين بالإضافة لعمل ندوات للتوعية داخل المنشآت الصحية والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والمصانع والشركات ودور العبادة.

وأضاف "عقيل"، أن متابعة سياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية يأتى إلتزاما "بالاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك التبغ 2020 – 2030 " والتي وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية، وتواكبا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية "صحتنا في أسلوب حياتنا" التي تهدف إلى حث المواطنين على تناول الغذاء الصحي السليم وممارسة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين.

وكانت المديرية قد أعلنت أمس عن إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة وقالت أن ذلك بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي وكذلك انتشار التدخين الإليكتروني أو الشيشة الإليكترونية بين طالبات الجامعات.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قطع جثتها لـ أجزاء .. محمد يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه

سعر الذهب يتراجع .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019 في مصر

العلاج الهرموني التعويضي يزيد مخاطر سرطان الثدي

حمدي النقاز يكشف حقيقة رحيله عن نادي الزمالك ..فيديو

الإفتاء تنصح بـ 3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة

اليوم.. أول تطبيق لـ سعر صرف الدولار الجمركي بمصر بعد تحريره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا