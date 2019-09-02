صحة الإسكندرية تفتتح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن افتتاح عيادة لدعم الإقلاع عن التدخين بمستشفى صدر المعمورة، لتنضم لعيادتي الإقلاع عن التدخين يمستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمى للصحة النفسية بالعجمي.



وقال الدكتور هشام عقيل، مسئول مكافحة التدخين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن المديرية بصدد التوسع في تأسيس عيادات الإقلاع عن التدخين بالإضافة لعمل ندوات للتوعية داخل المنشآت الصحية والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والمصانع والشركات ودور العبادة.



وأضاف "عقيل"، أن متابعة سياسات منع التدخين داخل المنشآت الصحية يأتى إلتزاما "بالاتفاقية الإطارية للحد من استهلاك التبغ 2020 – 2030 " والتي وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية، وتواكبا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية "صحتنا في أسلوب حياتنا" التي تهدف إلى حث المواطنين على تناول الغذاء الصحي السليم وممارسة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين.



وكانت المديرية قد أعلنت أمس عن إنشاء عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بالمرأة وقالت أن ذلك بعد ما تلاحظ من انتشار تدخين الشيشة بين الفتيات في الكافيهات والمقاهي وكذلك انتشار التدخين الإليكتروني أو الشيشة الإليكترونية بين طالبات الجامعات.