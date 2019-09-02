السعودية ترسل أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان

سيرت المملكة العربية السعودية طائرتين تحملان مواد إيوائية وطبية إلى جمهورية السودان تمهيدًا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.





وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على المركز أن الطائرتين هما أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دولة السودان تنفيذًا للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في سقوط أبنية وقطع للطرق وزيادة في منسوب مياه النيل وتكوم برك من المياه الراكدة، ما نتج عنها تكاثر الأوبئة والحشرات وانتشار مرض الملاريا.













وكشف الربيعة أن المساعدات الإغاثية التي أرسلها المركز تشمل 1,000 خيمة، و6,000 بطانية، و 2,000 بساط، فضلًا عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين في المناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل.











