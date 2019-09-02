فيديوجراف| حشرة القراد مصاص دماء الحيوانات تنتقل للبيوت

حالة من الذعر أصابت أهالى كفور الرمل وطوخ طنبشا بعدما هاجمت أعدادا كبيرة من حشرات مصاصة الدماء "القراد"، الكلاب والقطط والإنسان بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع بالمنوفية.



على الفور أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماته لأجهزة الوحدات المحلية بالتعاون مع الطب البيطري والطب الوقائي بمديرية الصحة وإدارة المكافحة بمديرية الزراعة برش المناطق المذكورة بالكامل كما كلف بتنظيم حملات توعية للمواطنين عن كيفية الوقاية منها.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي أعراض الإصابة بلدغة القراد وكيفية الوقاية من انتشار الحشرة بالمنازل.