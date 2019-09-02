شاهد.. محمد رمضان يكشف أسباب غياب حنين عن صورته مع أبنائه

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بنشر صورة تجمعه بأبنائه علي وكنزي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلق رمضان علي الصورة، قائلا: "علي وكنزي في الصورة وحنين في قلبي ربنا يحفظهم ويحميهم ويحفظ أبنائكم جميعا ".



يذكر أن أغنية مافيا لـ محمد رمضان حققت 150 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب منذ طرحها فى بداية عام 2019.



وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 120 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضي.



كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" والذى خاض به السابق الرمضانى الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة وماجد المصرى وهنادي مهنى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.