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أردوغان ينتقد محامين قاطعوا مراسم قضائية بقصر الرئاسة التركي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:43 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
رويترز
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة اليوم الاثنين محامين أتراكا قاطعوا مراسم بدء السنة القضائية الجديدة التي أقيمت داخل قصر الرئاسة وقال إن أساليب الانتخاب في نقابات المحامين يجب أن تتغير.

وفي الشهر الماضي قالت 19 نقابة فرعية على الأقل تمثل الغالبية العظمى من المحامين في مختلف أرجاء البلاد ومنها النقابات الفرعية في أكبر ثلاث مدن إنها ستقاطع مراسم بدء السنة القضائية الجديدة إذا أقيمت في القصر الرئاسي.

وقال العديد من النقابات الفرعية إن إقامة الاحتفال في قصر الرئاسة يتعارض مع الفصل بين السلطات ويشير إلى تآكل استقلالية القضاء في تركيا.

وقال أردوغان أثناء الحفل اليوم إن النظام الجديد في تركيا، الذي يعطي سلطات تنفيذية واسعة للرئيس والذي أقر في استفتاء العام الماضي، لا يؤثر على الفصل بين السلطات وأضاف أن القصر الرئاسي هو دار الشعب.

وأضاف "الكثير من الاتهامات التي توجه للرئيس، الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بشأن الفصل بين السلطات في ظل النظام الجديد لا أساس لها من الصحة".

وقال أردوغان كذلك إن أساليب الانتخاب في النقابات الفرعية "لا تتمشى مع ديمقراطية التمثيل النسبي" وهذه مسألة ستعالجها حكومته.

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