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صابون سائل بدلا من البلازما.. احترس من الدم المسمم بالأسواق

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:56 م
أكياس دم
أكياس دم
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن التصديق على قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية سيساعد في مكافحة الادوية المغشوشة والحد منها، كما سيكون له انعكاس كبير على سوق الدواء في مصر ودخوله المنافسة العالمية.

وأكد حافظ خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء يجب أن يشمل التكويد العالمي لسياسات الدواء لمواكبة العالم.

وأوضح حافظ، أن الغش منتشر في سوق الدواء، وإنشاء هيئة الدواء سوف يساعد على مراقبة السوق ومعرفة الأدوية المغشوشة ليتم مصادرتها فورا؛ مرددا: « الغش في الدواء كارثة .. وصلت إلى أنهم بيشيلوا مادة البلازما من الدم ويحطوا مكانها صابون سائل، عشان تدي رغوة ولون أصفر».

وردت عليه الإعلامية عزة مصطفي: «ياستر يارب .. حسبنا الله ونعم الوكيل ».

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