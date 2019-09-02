بالأسماء.. صدى البلد يكشف كواليس الغرف المغلقة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر

تحمل الأيام القادمة ، الاعلان عن اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ، بعد العديد من الترشيحات التي تضمنت اسماء لها قيمتها الفنية والادارية.



ويكشف موقع صدى البلد ، كواليس الغرف المغلقة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر ، وتم الاتفاق بنسبة 100% بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم على ان يتولي منصب مدير الكرة للفراعنة ، ضمن جهاز حسن شحاته ومعه طارق مصطفى مدربا عاما ومحمد شوقي او عبد الظاهر السقا مدربا مساعدا ، مع استمرار احمد ناجي مدربا لحراس مرمى الفراعنة.



وخلال الايام الماضية تدخل محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، ليضع على مائدة الترشيحات اسم ايهاب جلال المدير الفني للمصري ، ليتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر ، وعماد متعب مدربا عاما ، وحسام غالي مديرا للكرة ، وهو ما اثار جدلا داخل الجبلاية ، وجعل البعض يرشح حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر في الساعات الاخيرة ، وأن يتولى عصام الحضري تدريب حراس المنتخب.



ولن يستغرق الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وقتا طويلا، ويبحث الجنايني مع اعضاء اللجنة ، عن اختيار مناسب لقيادة الفراعنة في المرحلة المقبلة، والتصويت على كافة المناصب بعد مناقشة سلبيات وايجابيات كل اسم.