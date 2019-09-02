حسن نصر الله: خطوط إسرائيل الحمراء انتهت

ألقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، كلمة بمناسبة يوم عاشوراء، تطرق خلالها إلى العملية الأخيرة التي استهدف خلالها آلية عسكرية عند بلدة افيفيم.



وقال نصر الله إن أكبر خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين كسرته المقاومة الإسلامية يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا لم يعد خطا أحمر، وقال : "هذا انتهى".



وأضاف نصر الله: " أقول للإسرائيلي لم يعد لدينا خطوط حمراء لأنك غيرت قواعد الاشتباك. موضحا: " انتقلنا بالرد من أرض لبنانية محتلة إلى أرض فلسطين المحتلة".



وقال الأمين العام لحزب الله: "الرسالة واضحة إذا اعتديتم فإن كل جنودكم ومستعمراتكم في العمق وعمق العمق سيكونون في خطر"

