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مسئول نووي سابق: محطات الرصد بمصر تمنع دخول أى شحنات تتعرض للإشعاعات.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، أن مصر يوجد بها 3 هيئات وتتمثل في هيئة الطاقة الذرية، وهي الهيئة الأم، وهيئة المواد النووية ووظيفتها البحث عن المواد النووية بالصحاري، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وقال الدكتور علي عبد النبي، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية cbc، إن هناك موظفين بمنطقة الموانئ وفي قناة السويس يتابعون عبور أي شحنات وقود نووى أو حاملات طائرات نووية، حتى تخرج من الموانئ المصرية.

وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، أن أكبر كارثة حدثت هو انفجار مفاعل تشرنوبل بروسيا فكان يتم تفتيش أى واردات قادمة من روسيا أو أى دول بالقرب منها، مشيرا إلى أنه في مصر يوجد محطات رصد إشعاعى وعلى مستوى العالم وليس في مصر فقط والطاقة الذرية فى مصر لديها محطات رصد إشعاعى على الحدود وتمنع دخول أى شحنات بها إشعاعات.

وأشار الدكتور علي عبد النبي إلى أن كارثة تشرنوبل تعد أعلى كارثة نووية، وتم اكتشاف السكان بالقرب من المفاعل تعرضهم لنسبة كبيرة من الإشعاعات وتعرضوا للإصابة بالأمراض العديدة نتيجة تلك الإشعاعات.

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