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رياضة

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:52 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
نور عادل
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الاخيرة عن نجل رئيس الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الول لكرة القدم بالنادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية :" احذرك من انصاري، سيتعدون عليك بالضرب ويخطفوك من قلب النادي الأهلي".

واضاف مرتضى منصور :" لا تتحدث عن اسيادك ولا عن اولادي مجددًا، أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق، أمير مرتضى يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًاـ وحبًا في نادي الزمالك".

واستطرد مرتضى منصور:" اطالب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بوقف سيد عبدالحفيظ عند حده".

وسخر سيد عبدالحفيظ من تصريحات أمير مرتضى منصور بانه يتمنى ان يعود الأهلي الي مستواه قائلًا: "فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول (شيلوه من فوقي لأموته)".

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