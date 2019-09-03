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أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:14 ص
سيد عبد الحفيظ و
سيد عبد الحفيظ و مرتضى منصور
ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت احداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالاتي :

تحمل الأيام القادمة ، الاعلان عن اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ، بعد العديد من الترشيحات التي تضمنت اسماء لها قيمتها الفنية والادارية.
بالأسماء.. صدى البلد يكشف كواليس الغرف المغلقة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر

سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تصريحات امير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والتي ادلى بها عقب مباراة الاتحاد السكندري، وهي "اتمنى ان يعود الاهلي لسابق عهده".
شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، ان الفريق دائما يدرس سلبياته وايجابياته واحتياجاته لاستكمالها وتدعيم صفوفه ، وليس مثل الفِرَاشة التي تستخدمها بعض الاندية كل موسم لتقديم 17 لاعبا ومدربا.
كل موسم 17 لاعبا.. عبدالحفيظ : بعض الأندية تقدم صفقاتها في فراشة.. فيديو

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الاخيرة عن نجل رئيس الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الول لكرة القدم بالنادي.
أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

وجه مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وذلك بسبب تصريحات مدير الكرة بالفريق الاول سيد عبدالحفيظ عن نجله أمير مرتضى.
فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم بالفريق الأبيض ، وأشرف بن شرقي أفضل صانع ألعاب في الشرق الاوسط، كما أن محمد عبد الشافي قوة ضاربة مع عبد الله جمعة، لكن لن يتمكنا من اللعب سويا".
تامر عبد الحميد: إمام عاشور مفاجأة الزمالك.. وبن شرقي أفضل صانع ألعاب بالشرق الأوسط.. فيديو

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