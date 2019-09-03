أول امرأة سعودية مفتشة مرور.. بدأت عملها بنجاحٍ في الرياض

تسلمت أول امرأة سعودية مهام عملها كمفتشة على حوادث التصادم المرورية، مع شركة نجم لخدمات التأمين مؤخرًا ، حيث عملت ضمن فريق كبير من المفتشين في الشركة، فيما يعد خطوة للأمام لتوسيع دور النساء ومشاركتهن في المجتمع السعودي، بما يتخطى الأنماط والأعمال السابقة التي كانت مختصرة على مهن معينة، بحسب ما أوردت صحيفة أراب نيوز الدولية.



ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019، تم تعيين المفتشة عن حوادث التصادم المرورية على الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض، بما في ذلك طريق خالد بن الوليد وغيره من الطرق والمناطق المحيطة بمطار الملك خالد الدولي.



في أول يوم عمل لها، راقبت السيدة المفتشة بنجاح ثلاثة حوادث، وتمكنت من التعامل معها.



تؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة السعودية والشركات والمؤسسات المنضوية تحتها أو المتعاونة معها على خطوات فعالة لتمكين المرأة السعودية، بما يتيح لها توفير فرص للعمل، يجعل المرأة السعودية قطبًا فاعلًا في القوة العاملة للبلاد، وفي أدوار مهمة كتلك المتعلقة بإدارة ومراقبة الحوادث المرورية ، حسبما عبر المدير التنفيذي للشركة محمد السليمان.



وقال السليمان إن التعيين أبرز أيضًا ثقة نجم في موظفاتها اللائي وصفهن بأنهن مؤهلات وعلى قدر كبير من الكفاءة.



وأضاف بإن "نجم" تكرس مجهوداتها لتمكين المرأة تمشيا مع رؤية السعودية 2030 ، والتي تنص على دور رئيسي تلعبه المرأة في النهوض الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.



ويتضمن عمل المفتشات الإلتزام بالمناوبات الليلية كذلك.





