بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم 2019م للأئمة، وذلك بالمديريات الإقليمية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر الجاري،ولمدة أسبوع كحد أقصى ، تمهيدا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.



وأكدت الأوقاف أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أى مرحلة من مراحلها ، موضحة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.



وأعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق 5 قوافل دعوية إلى مطروح، والمنيا، والبحيرة،والبحر الأحمر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية





القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:



1. عبد الستار فوزي عبد البر.



2. محمود سالم محمد.



3. إبراهيم عبد الفتاح أبو طور.



4. احمد عبد الحميد خطاب.



5. دسوقي عبد الحليم توفيق.



6. حسام محمود بيومي.



7. حامد معوض حجازي.



8. محسن السيد محمد .







القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (إدارة ملوي )، ويشارك فيها كل من:







1- الشيخ أبو المكارم عبد المقصود السيد.



2- الشيخ محمود عبد المحسن القاضي.



3- الشيخ قطب عبد الكريم قطب



4- الشيخ كمال عشري قرني.



5- الشيخ هاني حمادة علي.



6- الشيخ إسماعيل علي حسن .



7- الشيخ ربيع عبد المجيد أحمد .



8- الشيخ علي محمد أمين .



9- الشيخ خالد مختار محمد.



10- الشيخ إسماعيل مصطفي عبد الحفيظ .



القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من:



1- الشيخ محمد محمد عبد الفتاح.



2- الشيخ محمد صلاح محمد شكر.



3- الشيخ نعيم عبد العزيز نعيم.



4- الشيخ محمد سعد السيد.



5- الشيخ أنور منصور أحمد صالح.







القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر ويشارك فيها كل من :



1. الشيخ محمد محمود إبراهيم علي .



2. الشيخ بدري محمد موسى.



3. الشيخ حسين شحاتة محمد الحشاش.



4. الشيخ الأنصاري محمد سعد عمارة.



5. الشيخ محمد محمد عبد الوهاب حجازي.







القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ويشارك فيها كل من :



1. الشيخ ضياء الدين السيد الديب .



2. الشيخ أحمد طلعت علي.



3. الشيخ يوسف السيد محمد عمر.



4. الشيخ أحمد إبراهيم مصطفي محمد.



5. الشيخ أحمد محمد حسن جمعة.















