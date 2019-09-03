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بيانات تكشف: لا أثر للناقلة الإيرانية أدريان داريا قبالة سوريا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:22 م
بيانات لا أثر للناقلة
بيانات لا أثر للناقلة الإيرانية أدريان داريا قبالة سوريا
رويترز
أظهرت بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1)، وهي محور خلاف بين طهران وقوى غربية، أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.

وأظهرت البيانات أن الناقلة التي تحمل نفطا إيرانيا أرسلت آخر إِشارة تحدد موقعها بين قبرص وسوريا وهي مبحرة شمالا الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين.

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الخاصة الناقلة، التي كانت تعرف من قبل باسم (جريس 1)، قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو تموز للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبعد ذلك بأسبوعين احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وأفرجت حكومة جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم 15 أغسطس بعد أن تلقت تأكيدات رسمية كتابية من طهران بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.

ومع ذلك ترجح مصادر في قطاع الشحن أن تحاول الناقلة نقل جزء من حمولتها إلى سفينة أخرى بعدما قالت إيران إن عملية البيع قد تمت.

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