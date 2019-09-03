بعد طرد أنوار العنزي من المدرسة.. قصة القبائل النازحة في السعودية

في أولى أيام الدراسة، تجهزت، بمريولها الجديد، وتألقت في زيها لبدء عام دراسي جديد، وبكل حماس، ودعت أسرتها ذاهبة للمدرسة، ولكن ما لبثت لحظات من دخولها، حتى خرجت منها، لتتبدل فرحتها بتعاسة، وتتغير ابتسامتها بعبس وحزن ودموع سالت على خدي الطفلة، بعد طردها من المدرسة بمحافظة حفر الباطن، بالمملكة العربية السعودية، أمام زملائها ومعلماتها في المدرسة."ليش يحرموني من المدرسة يا بابا سلمان؟"، بملامح تملؤها البراءة ودموع انهمرت على وجه الطفلة الصغيرة، خرجت، في مقطع فيديو تعرب فيه عن ما حدث لها في أول أيام المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم طردها من المدرسة، بسبب كونها منفي السعودية.أكدت، في الفيديو الذي ظهرت به أنها من أسرة سعودية، وولدت هناك، مشيرة إلى أن والدتها تحمل الجنسية السعودية، وناشدت خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنظر في أزمتها وإعادتها إلى المدرسة.أثارت دموع، مشاعر السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء عبر تويتر الفيديو، ودشنوا، معلنين تضامنهم مع الطفلة المطرودة من مدرستها.

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