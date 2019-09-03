بعد طرد أنوار العنزي من المدرسة.. قصة القبائل النازحة في السعودية

في أولى أيام الدراسة، تجهزت أنوار العنزي، بمريولها الجديد، وتألقت في زيها لبدء عام دراسي جديد، وبكل حماس، ودعت أسرتها ذاهبة للمدرسة، ولكن ما لبثت لحظات من دخولها، حتى خرجت منها، لتتبدل فرحتها بتعاسة، وتتغير ابتسامتها بعبس وحزن ودموع سالت على خدي الطفلة أنوار العنزي، بعد طردها من المدرسة بمحافظة حفر الباطن، بالمملكة العربية السعودية، أمام زملائها ومعلماتها في المدرسة.
طرد أنوار العنزي من المدرسة
"ليش يحرموني من المدرسة يا بابا سلمان؟"، بملامح تملؤها البراءة ودموع انهمرت على وجه الطفلة الصغيرة، خرجت أنوار العنزي، في مقطع فيديو تعرب فيه عن ما حدث لها في أول أيام المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم طردها من المدرسة، بسبب كونها من القبائل النازحة في السعودية.
فيديو أنوار العنزي يثير مشاعر مواقع التواصل الاجتماعي
أكدت أنوار العنزي، في الفيديو الذي ظهرت به أنها من أسرة سعودية، وولدت هناك، مشيرة إلى أن والدتها تحمل الجنسية السعودية، وناشدت خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنظر في أزمتها وإعادتها إلى المدرسة.
أثارت دموع أنوار العنزي، مشاعر السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء عبر تويتر الفيديو، ودشنوا #أنوار_العنزي ، معلنين تضامنهم مع الطفلة المطرودة من مدرستها.
طرد أنوار العنزي من المدرسة
"ليش يحرموني من المدرسة يا بابا سلمان؟"، بملامح تملؤها البراءة ودموع انهمرت على وجه الطفلة الصغيرة، خرجت أنوار العنزي، في مقطع فيديو تعرب فيه عن ما حدث لها في أول أيام المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم طردها من المدرسة، بسبب كونها من القبائل النازحة في السعودية.
فيديو أنوار العنزي يثير مشاعر مواقع التواصل الاجتماعي
أكدت أنوار العنزي، في الفيديو الذي ظهرت به أنها من أسرة سعودية، وولدت هناك، مشيرة إلى أن والدتها تحمل الجنسية السعودية، وناشدت خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنظر في أزمتها وإعادتها إلى المدرسة.
أثارت دموع أنوار العنزي، مشاعر السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء عبر تويتر الفيديو، ودشنوا #أنوار_العنزي ، معلنين تضامنهم مع الطفلة المطرودة من مدرستها.
انوار العنزي تناشد ولي العهد هي من بنات القبائل النازحه بسبب رفض استقبالها في المدرسه والسبب ادارة التعليم #العام_الدراسي_الجديد1441— منيف الدليمي (@munifx111) September 1, 2019
#سناب_الداخليه pic.twitter.com/ohuwNAHbuL
من هم القبائل النازحة في السعودية؟
تعد القبائل النازحة في السعودية، فئة من المجتمع السعودي، لها تاريخ منذ سنوات عديدة، وعرفت باسم "البدون"، أي الذين لم يحصلوا على الجنسية السعودية، وهم طائفة من النازحين من البدو أو التجار الذين تنقلوا منذ القدم بين بلدان الجزيرة العربية لرعي الأغنام أو للتجارة، ونزحوا من اليمن أو الأردن، وتمركزوا في شمال السعودية وجنوبها.
تبلغ أعداد القبائل النازحة حوالي 70 ألف نسمة، وتعددت قبائلهم أشهرها عنزة وبني خالد وشمر وقحطان وهمدان، إلى جانب الجاليات الاسلامية الآسيوية التي زارت الأراضي المقدسة ولم تعد أدراجها، وتسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى منح بعض تلك الفئات الجنسية السعودية وإعطائهم جميع حقوقهم إلا أن البعض يزعم كونه من القبائل النازحة مما يضعهم في مأزق هناك.
رد إدارة التعليم بحفر الباطن على أنوار العنزي
ناشدت الإدارة التعليمية بمحافظة حفر الباطن، المدارس باستمرار دراسة أبناء القبائل النازحة، وضمهم للفصول، مؤكدة أن إجراءات مراجعة ملف قبول الطلاب والطالبات سيتم الانتهاء منه قريبا، مشيرة إلى أن القبول يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور، منذ نهاية العام الماضي.
وأكدت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن في بيان لها، على أن قبول الطلاب في المدارس يتم بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات المختصة، مضيفة أن تعليم حفر الباطن تسعد بتقديم كل التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين، وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك.