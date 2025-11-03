محمد حماقي: احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير أبهرت العالم

عبر الفنان محمد حماقي عن فخره الشديد بافتتاح المتحف المصرى الكبير والذي شهد احتفالية ضخمة، بمشاركة كبيرة من نجوم الفن من بينهم: شريهان، وياسمينا العبد، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وسلمى أبوضيف، وأحمد غزي.

وكتب محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»: «حدث يليق بحجم مصر.. فخور ومبسوط جدًا بالشكل المبهر اللي شوفناه في افتتاح المتحف المصري الكبير.. حدث أبهر العالم كله وده مش غريب على حضارتنا اللي طول عمرها مصدر إلهام للجميع».

https://www.instagram.com/reel/DQkIiKlDLXv/?igsh=NmdubnBwNWltbHZh

وتابع: «مبروك على كل المصريين متحف جديد يليق بحضارتنا وبيرحب بزوارنا من كل مكان في العالم وربنا يكتر من أفراحنا وإنجازاتنا دايما».

احتفالية مصر وطن السلام

يذكر أن محمد حماقي كان قد شارك مؤخرا في احتفالية مصر وطن السلام، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد نجاح وقف إطلاق النار على غزة، حيث قدم أغنية جديدة بالتعاون مع الكينج محمد منير، وكانوا ثنائية مناسبة ومتناسقة للغاية.