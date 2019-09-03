ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تكشف عن موعد مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:04 م
النائب فايقة فهيم
النائب فايقة فهيم
ماجدة بدوي
أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن هناك مطالبات جماهيرية لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية منذ بداية انعقاد جلسات مجلس النواب وعلي مدار أدوار الانعقاد الماضية وهو ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات، لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأضافت "فهيم" في بيان لها، أن ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد القضايا الناتجة عن الطلاق يتسبب بالضغط علي مؤسسة القضاء ويؤدي الي تكدس القضايا بمحاكم الأسرة مما يؤدي بدوره الي تأخر حصول المواطنين علي حقوقهم ويؤثر علي استقرار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت النائبة، أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية خاصة أننا لم نرَ خلال 10 سنوات الماضية توافق علي ضرورة تغيير قانون كالتوافق الحادث حول قانون الأحوال الشخصية لدرجة أننا نجد توافقا بين الرجل ومطلقته علي أن القانون ظالم لكل منهما.

وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد القادم والاستماع لكافة الآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية ويحقق العدالة بين المواطنين ويراعي مصلحة الأبناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب محمد فؤاد: قوانين الأحوال الشخصية سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق

برلماني: ننتظر إعلان اللجنة التشريعية بدء حوار مجتمعي عن الأحوال الشخصية

لا يزال فى أدراج البرلمان.. قانون الأحوال الشخصية يواجه مستقبلا غامضا.. نواب: يحتاج إلى نظرة عميقة ترضى كل الأطراف.. وننتظر رد الأزهر لحسم إقراره

الأزهر سيد قراره.. قانون الأحوال الشخصية فى مهب الريح داخل جدران البرلمان

تفاصيل قانون الإيجار القديم.. برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية في مهب الريح.. ومجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب.. وبشرى لأصحاب الأملاك في القانون الجديد

توافق تام.. برلمانية: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة

ترشيحاتنا

أردوغان فى ورطة.. استقالات بالجملة تعجل بسقوط الرئيس التركى.. ماذا يحدث؟

طريقة كتابة إيصال أمانة بشكل قانونى وصحيح يضمن حقك

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

6 أسباب تؤدي إلى الحكة في الجسم بعد الاستحمام.. احترسي منها

حفظ شكوتين ضد رضوى الشربيني ومفيدة شيحة.. ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وطربوش أحمر.. شبيهة ياسمين صبرى بإطلالة جذابة فى الصحراء

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة