ميرنا نور الدين تتألق في جلسة تصوير بـ إطلالة صيفية.. شاهد

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت ميرنا نور الدين خلال قضاء إجازتها الصيفية بإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.



وخاضت ميرنا نور الدين سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.



المسلسل بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.