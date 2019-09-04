برلماني يوضح أهمية التعاون العربي في مواجهة المؤامرات

قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت استهدفت دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة في مجالات عديدة.





وأضاف "الجمال" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن نتائج الزيارة عكست العلاقة الوطيدة بين الدولتين والتي لها جذور تاريخية كبيرة وحضارية، مؤكدًا أن دولة الكويت لها مواقف عديدة داعمة لمصر اقتصاديا وسياسيا ودوليا اقليميا.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن العلاقة القوية بين البلدين جعلت دولة الكويت ثاني دولة تستقبل العمالة المصرية في كافة المجالات، حيث إن المواطنين المقيمين بدولة الكويت يشاركون فى مسيرة التنمية ويساهمون بها بشكل كبير.



