طرح فيلم The Incredibles 3 في السينمات عام 2028

أعلنت شركة بيكسار، عن موعد طرح الجزء الثالث من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة “The Incredibles”، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما عام 2028، ضمن الخطة الإنتاجية القادمة لها.

ويعود الفيلم بجزء جديد؛ بعد نجاح الجزأين السابقين، إذ صدر الجزء الأول عام 2004، وتلاه الجزء الثاني عام 2018، ليواصل العمل الجديد قصة العائلة الخارقة التي ارتبط بها ملايين المشاهدين حول العالم.

ومن المتوقع أيضًا عودة عدد من الأصوات الأصلية للشخصيات، من بينهم كريج تي. نيلسون، وهولي هانتر، وصامويل إل. جاكسون.

الفيلم الجديد يَعِد الجمهور بجرعة أخرى من الأكشن والكوميديا العائلية، مع تقنيات رسوم متطورة، ورؤية إخراجية جديدة، بينما لم تكشف بيكسار بعد عن تفاصيل القصة، أو موعد الطرح الرسمي خلال عام 2028.

ومن المنتظر أن يُركز الفيلم على تطور شخصيات الأبناء، خاصة بعد أن أظهر الجزء الثاني قدراتهم الخارقة بشكل أوضح؛ ليقدّم العمل مزيجًا من الأكشن والكوميديا والدراما العائلية كما اعتاد الجمهور من السلسلة.