75 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدفي الكرتي بالدوري

مرت 75 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وبيراميدز وتشير النتيجة إلى تقدم بيراميدز بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لنادي بيراميدز في مرمى النادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-0، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رأئعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

الهدف الأول

ونجح وليد الكرتي في تسجيل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء.

وتعرض أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة وتم استبداله في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ونزل بدلا منه مصطفى العش.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات المباراة ولكن بيراميدز كان له التقدم بهدف نظيف.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:

أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم:

احمد عاطف قطة - فيستون ماييلي

تشكيل الأهلي

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

‏‎اللقاء هو التاسع عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز هدف الأهلي أحمد رضا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

وأكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

