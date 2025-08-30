مديحة حمدي لـ صدى البلد: لم أعتزل الفن وفخورة بأعمالي.. فيديو

طمأنت الفنانة مديحة حمدي الجمهور عليها، وقالت مديحة حمدي في مداخله هاتفيه لموقع صدي البلد الإخباري: “لم أعتزل الفن وأعشق الفن وفخورة بكل أعمالي الفنية”.

وأضافت مديحة حمدي: “لم اعتزل الفن لكن مش بيجيلي ورق حلو وأعمال حلوة بسبب الحجاب، ودايما أقوم بالصالونات الثقافة ساعود قريباً إليها”.

يذكر أن كشفت الفنانة مديحة حمدي لأول مرة عن استعدادها لتنفيذ مشروع فني حول سيرتها الذاتية يتضمن رحلتها الفنية حتى الآن.

وأضافت مديحة حمدي في اتصال مع موقع صدى البلد أنها استقرت على الإطار العام للفيلم والذي سيتمحور حول المزج بين حضارة وتاريخ مصر وربطه بسيرتها الذاتية.

وأوضحت مديحة حمدي أنها ستبدأ في تنفيذ الفيلم فور تماثلها للشفاء، لافتة إلى أنها ستظهر بنفسها ضمن أحداث العمل دون الاستعانة بفنانة لتجسيد دورها.



يذكر أن الفنانة مديحة حمدي قد أكدت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تعرضها لأزمة صحية وقالت: “ وقعت على السلم في المنزل علي ظهري يوم عزاء الفنانة سميحة أيوب مكونتش مركزة و ده سبب لي ألم كبير و ركبت حزام حتي أقدر علي الحركة و هبدأ جلسات العلاج الطبيعي و الحمد لله على كل شي”.



