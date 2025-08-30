حادث انقلاب قطار مطروح.. التفاصيل الكاملة لإصابة 104 ركاب ووفاة 3 آخرين| فيديو وصور

يزيد البحث عن حادث انقلاب قطار مطروح، و اخبار حادث قطار مطروح، حيث شهدت المحافظة حادثا مأسويا خلف 3 وفيات بينما أصيب 104 أشخاص آخرين .

حادث انقلاب قطار مطروح

البداية حينما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل حادث قطار مطروح اليوم الذي معلنة خروج 7 عربات من قطار رقم 1935 عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال في نطاق محافظة مطروح، ما أسفر عن انقلاب عربتين، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين ، في حصيلة أولية.

حادث انقلاب قطار مطروح

وزير الصناعة والنقل في موقع الحادث

وعلى الور تحركت كافة الأجهزة المعنية والإسعاف ووصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على إلى موقع حادث انقلاب قطار مطروح.

وتفقد الوزير موقع الحادث لمتابعة أعمال الطوارئ الجارية، والاطمئنان على سير عمليات إعادة حركة القطارات، كما وجه بسرعة تقديم الدعم اللازم للمصابين، وتكليف فرق فنية متخصصة بالوقوف على أسباب الحادث.

اخبار حادث قطار مطروح

وبحسب بيان الهيئة الأولى، القطار كان في طريقه من مطروح إلى القاهرة، وهو ما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل مفاجئ في المنطقة.

حادث انقلاب قطار مطروح.. رفع آثار الحادث وإعادة الحركة

على الفور، وبناءً على تعليمات الهيئة، توجهت الأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع حادث انقلاب قطار مطروح في محاولة لإزالة آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت ممكن

وبدأت عملية رفع العربات المتضررة ومعالجة الهبوط في السكة الحديدية بشكل عاجل، حيث جرى استدعاء الأوناش اللازمة لذلك.

تداعيات حادث انقلاب قطار مطروح على حركة القطارات

توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك، مما أثر بشكل كبير على حركة النقل في المنطقة.

كان من المقرر أن يستكمل القطار رحلته إلى القاهرة كرحلة رقم 1936، إلا أن الحادث أدى إلى تعطيل المسار وإيقاف حركة القطارات بالكامل.

حادث انقلاب قطار مطروح

محافظة مطروح تتحرك

في سياق متصل ، وبعد تلقي البلاغ عن حادث انقلاب قطار مطروح ، قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

وجه فور وصوله، بتحريك 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة، أقرب المستشفيات إلى موقع الحادث.

كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الميدانية، مع التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة مثل الدم والأدوية اللازمة لعلاج المصابين، وأكد على توفير الأطباء والتمريض اللازمين لمواكبة عدد المصابين.

الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار مطروح

أما الصحة ، فقد علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

حادث انقلاب قطار مطروح



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحصيلة النهائية لـ حادث انقلاب قطار مطروح إصابة 104 مصابين و3 وفيات وخرج 87 حالة مصابة حتى الان بعد تلقي العلاج ".

وتابع حسام عبد الغفار :" نقدم الخدمات العلاجية لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" متابعة مستمرة من وزير الصحة والسكان لمتابعة الوضع الصحي لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح "

وقام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، بزيارة ميدانية إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة، اليوم السبت، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار مطروح الذي وقع بعد ظهر اليوم.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد الحالات الموجودة بالأقسام الداخلية، والتي تنوعت إصاباتها بين كسور، سحجات، جروح قطعية، وكدمات.

ووجه الدكتور الطيب بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة مطروح.

كما أكد توافر الفرق الطبية من مختلف التخصصات، إلى جانب المستلزمات الطبية، الأدوية، وجميع فصائل الدم، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

حادث انقلاب قطار مطروح

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد الطيب شدد على انتظام سير العملية العلاجية داخل المستشفيات، وضمان عمل الفرق الطبية بكفاءة دون أي معوقات، مع تسهيل زيارات ذوي المصابين بما يتماشى مع تقديم الخدمات الطبية دون تأثير على عمل الكوادر الصحية.

87 مصابًا غادروا المستشفيات

وأشار إلى أن 87 مصابًا غادروا مستشفيى الضبعة ورأس الحكمة بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، فيما تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى العلمين. وبقي 16 مصابًا تحت الملاحظة، وجميعهم في حالة مستقرة باستثناء 3 حالات تتلقى رعاية مكثفة.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد دفعت فور وقوع الحادث بـ37 سيارة إسعاف مجهزة، حيث بلغ إجمالي المصابين 103 أشخاص، بالإضافة إلى 3 وفيات. وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة لتلقي العلاج.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وتذليل أي تحديات قد تواجه الفرق الطبية، مع توفير الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم رعاية صحية متكاملة.

حادث قطار مطروح اليوم

حادث قطار مطروح اليوم

وزارة النقل تعزي في ضحايا حادث قطار مطروح

من جانبها، تقدمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي لعائلات المتوفين، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة أنها تواصل متابعة تطورات الحادث، وأن الجهود مستمرة لاستعادة الحركة على الخطوط المتأثرة.

حادث قطار مطروح اليوم

محاسبة المتسببين في حادث مطروح

في أعقاب الحادث، أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهاته بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

أكد الوزير في تصريحاته أن اللجنة ستحقق في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

كما شدد على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على أي شخص يثبت تقصيره في الحادث، مع الفصل الفوري لكل من يثبت تقصيره.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الهيئة لن تتهاون في محاسبة أي شخص كان له دور في الحادث، وأن هناك متابعة دقيقة لأعمال اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث.

التضامن تدخل على الخط

من جانبها تابعت على الفور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحادث.

حادث قطار مطروح اليوم

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

اتوبيسات لنقل ركاب القطار

وبعدها وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير الصناعه والنقل لكل من رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس شركه الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت بتسيير عدد ٧ اتوبيسات تابعة لشركة سوبر جيت و٧ أتوبيسات تابعة لشركة غرب ووسط الدلتا لنقل ركاب القطار من موقع الحادث الى كل من القاهره والإسكندرية.





قرار عاجل من السكة الحديد

ولاحقا ، قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بعد حادث قطار مطروح .

وقالت السكة الحديد فى بيان لها : تقرر إجراء تعديل مؤقت على بعض رحلات القطارات وذلك على النحو التالي:

• القطار رقم 772/773، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 22:10،

• القطار رقم 1934/1933، المقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 23:10، سيتم تشغيلهما من محطة القاهرة حتى محطة الضبعة فقط، على أن يتم توفير أوتوبيسات مكيفة مخصصة لنقل الركاب من محطة الضبعة إلى مدينة مطروح، وذلك لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار حادث قطار رقم 1935، الذي وقع في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح

كما تتيح الهيئة امكانية الغاء الحجز المسبق للسادة جمهور الركاب واسترداد قيمة التذكرة حال الرغبه في ذلك .

يأتي ذلك مع استمرار الاطقم الفنية العمل على سرعة رفع الاثار الناجمه عن الحادث واستأناف حركة مسير القطارات فور النهو.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتأتي في إطار الحرص على راحة الركاب وضمان استمرار الخدمة بأفضل صورة ممكنة حتى الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.



تشكيل لجنة للتحقيق بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة

في الختام قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إنه متواجد مع المصابين في المستشفيات، وأنه تحرك سريعا لموقع الحادث بعد ساعة ونصف تقريبا من الوقوع.

الحالة الصحية للمصابين

وأكد الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب على أن الهدف الأساسي كان هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات ويوجد فقط 15 مصاب في المستشفيات، وغدا من المقرر خروج نحو 12 شحصا.

تحريك عربتان من الحادث

وأضاف وزير النقل أنه تم تحريك عربتان من الحادث وتم تشكيل لجنة من السكة الحديد بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة، لأن الطريق في هذه المنطقة خالي تماما من أي شوائب، والحادث غريب جدا.

وشدد على أن اللجنة الفنية ستقول تقريرها غدا، وحال وجود خطأ سيتم الاعتراف به، وحال وجود متسبب سيأخذ عقابه ولن نتستر على أحد، وسيتم تحريك القطارات من القاهرة إلى مطروح في مواعيدها.

وأوضح الفريق كامل الوزير كان يوجد نحو 800 راكب تم نقلهم بالأتوبيسات والسوبر جيت، وستنتظر الأتوبيسات المسافرين في محطة الضبعة لنقلهم