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فن

شاهد.. تاتو أحمد فهمي في أحدث ظهور له

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:27 م
احمد فهمى
احمد فهمى
محمد بدران
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فهمى بإطلالة صيفية بالكاجوال ونظارة شمس وايس كاب وظهر تاتو على أحد ذراعيه، ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن أحمد فهمى سوف يتزوج من الفنانة هنا الزاهد فى سبتمبر المقبل وهو ما أعلن عنه حيث يقوم حاليا بتجهيز عش الزوجية. 

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذى شاركها فيه الفنان أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.
شاهد.. تاتو أحمد فهمي في أحدث ظهور له

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