"يخلق من الميت حي".. طفلة تخرج من رحم سيدة فارقت الحياة منذ 4 أشهر

شهدت مدينة برنو التشيكية معجزة طبية بكل المقاييس، بعدما وضعت سيدة ميتة دماغيًا منذ 4 أشهر طفلتها الرضيعة، حيث خضعت لعملية ولادة قيصرية.



تعود التفاصيل عندما قرر الأطباء بالمستشفى الجامعي لمدينة برنو التشيكية إخراج الطفلة من بطن والدتها في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، عن طريق الولادة القيصرية وذلك عقب 117 يومًا من وفاة الأم دماغيًا.



كانت قد توفيت الأم بسبب إصابتها بنزيف في شهر أبريل الماضى، بينما حافظ الأطباء على وظائف باقى الأعضاء من أجل سلامة وصحة الجنين.



والمحزن فى القصة أنه عقب الولادة، تم فصل الأم عن أجهزة الإنعاش وإعلان وفاتها رسميًا.

