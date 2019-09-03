طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة



طريقة عمل النودلز بالفراخ لـ أميرة شنب .



مقادير نودلز بالفراخ :

1 كيلو صدور دجاج شرائح

1 ملعقة صغيرة فلفل احمر مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود

نودلز

زيت السمسم

بسلة مجمدة

6 مشروم شرائح

3 بصل أخضر

شرائح 2 جزر حلقات

1 حبة فلفل أحمر شرائح

للصوص :

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا صوص

1 ملعقة كبيرة اويستر صوص

عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة سكر بني

ربع ملعقة صغيرة فلفل ابيض

للتقديم :

بصل اخضر مفروم

فول سوداني محمص

سمسم

شرائح ليمون



طريقة عمل نودلز بالفراخ :

لعمل الصوص

* ضعى زيت السمسم في طاسة ويضاف الزنجبيل والثوم المفروم والبصل الأخضر والفلفل الأحمر والفلفل الأسود، والدجاج، وتقلب وتترك حتى تنضج

* اضيفي الخضار ويقلب ثم يضاف الصوص

* تقدم مع النودلز والبصل الأخضر والفول السوداني والسمسم وشرائح الليمون



طريقة عمل النودلز بالدجاج الصينى لغادة جميل

مقادير نودلز بالدجاج الصيني :

ربع كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح

2 عبوة نودلز

ملعقة صغيرة زيت ذرة

بصلة مقطعة شرائح

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل ألوان مقطعة شرائح

كوب ماء

مرقة دجاج

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

ملعقة كبيرة صوص حار

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زيت سمسم

ملعقة صغيرة سكر بنى

ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة نشا



طريقة عمل نودلز بالدجاج الصينى :

* احضري إناء عميق، ثم ضعي الزيت على نار متوسطة ثم شوحي الدجاج

* اضيفي البصل والثوم والفلفل الرومي استمري في التقليب لمدة 5 دقائق أو حتى تذبل المكونات

* اضيفي خليط الخضروات، واستمري في التشويح لبضعة دقائق

* اضيفى الماء ومكعب مرقة الدجاج والصويا صوص والصوص الحار والخل وزيت السمسم والسكر البني

* اتركي المكونات لبضعة دقائق أو حتى الغليان

* قلبي النشا مع ملعقة كبيرة من الماء البارد، ثم ضيفيه إلى المرقة

* استمري في التقليب حتى يغلظ قوام الصوص، ثم ارفعي الإناء من على النار

* قومي بوضع النودلز في إناء به ماء مغلي ومملح اتركيه لبضعة دقائق قليلة أو حتى يطرى

* صفي النودلز جيدًا من الماء واضيفي إليها قليل من زيت السمسم قلبيها

* ضعي النودلز في طبق التقديم .. اسكبي فوقها الفراخ وانثري السمسم قدميها ساخنة



طريقة عمل النودلز بالدجاج والخضار للشيف شربينى .

مقادير النودلز بالدجاج والخضار :

بصل

فلفل ألوان

صدور

دجاج

مرقة

كرفس جزر

نودلز

زبدة

ملح – فلفل



طريقة عمل النودلز بالدجاج والخضار :

* ضعي طاسة على النار بها قليل من الزبدة

* قطعي البطل والكرفس والجزر وضعيهم في الزبدة مع الملح والفلفل اضيفي صدور الدجاج المقطعة مكعبات قلبي الخليط قليلا

* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي ، واضيفي النودلز واتركيها لتغلي مرة أخرى ثم اطفأى النار وتقدم .



طريقة عمل النودلز بالفراخ والخضروات لوسام مسعود

مقادير نودلز بالفراخ بالخضروات :

باكيت نودلز بالفراخ بالخضروات

اوراك دجاج مقطع

بصلة متوسطة مفروم

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور

نصف ملعقة كبيرة زيت سمسم

ربع كوب بسلة بالجزر مجمدة

ربع كوب زهر بروكولى

2 كوب ماء

مكعب مرقة

بصل اخضر

ملح فلفل

زيت



طريقة عمل نودلز بالفراخ والخضراوات:

* شوحى البصل فى طاسة ثم ضيفى اليه الجنزبيل و الثوم و اتركيه لمدة دقيقة

* ضيفى الدجاج و الملح والفلفل و اتركيه على درجة حرارة عالية لمدة 3 دقائق اخرى

* فى هذه الاثناء قومى بغلى الماء و ضعى معها المرقة

* ضيفى الماء الى الطاسة و اتركيها تغلى لمدة دقيقة

* قومى باضافة النودلز مع الخضروات وزينيها بشرائح البصل الاخضر مع زيت السمسم



تعد النودلز من الأكلات اللذيذة التى يعشقها عدد كبير من المصريين سواء الكبار أو الأطفال، وهو من الأكلات العصرية حديثة الظهور فى مجتمعنا لذا نجد الكثير من النساء لا تعرف طريقة عمل النودلز بمذاق لذيذ وتكتفى بسكب مكونات الكيس فى إناء به ماء ساخن وإضافة بعض التوابل.وما لا تعلمه الكثير من السيدات أن هناك عدة طرق لعمل النودلز تجمع بين المذاق الشهى، وفى نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية ومفيدة لصحة الكبار والصغار.وفى هذا التقرير نعرض لكم طريقة عمل النودلز بالفراخ بعدة وصفات متنوعة ترضى جميع الأذواق لنخبة من متخصصى فنون الطهى.