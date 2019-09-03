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التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة حوثية في الأجواء السعودية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:18 م
طائرة مسيرة حوثية
طائرة مسيرة حوثية
قسم الخارجي
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، مسيرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، فشلت.

وأشار التحالف إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد، وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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