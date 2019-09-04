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رياضة

النادي المصري: لن نعترض على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
محمد رشاد
أثنى محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، على مجهود مجلس الإدارة في دعم الفريق في الميركاتو الصيفي.

وقال نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "أشكر مجلس إدارة الفريق على الدعم وحرصه على التعاقد مع عناصر جديدة في الميركاتو الصيفي، إسلام عيسى انتقل لـ بيراميدز بعد ما توقف التفاوض من جانب الأهلي".

وأكمل نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي: "رحيل إيهاب جلال سيؤثر سلبًا على النادي، لكن المصري لن يعترض على مصلحة منتخب مصر".

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