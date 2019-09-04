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انتبه لحقوقك ..حظك اليوم الأربعاء برج الثور وتوقعات الابراج

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
ما سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك حظك اليوم الثلاثاء برج الثور 4 سبتمبر ٢٠١٩ وتوقعات الابراج من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم الاربعاء 4/9/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا:
إذا كنت متزوجا من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا:
القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم يرج الثور صحيًا:
صحتك بحاجة لممارسة الرياضة ولا سيما ممارسة المشي يوميًا

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