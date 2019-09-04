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أخبار العالم

إيران: نعتزم إطلاق سراح 7 من أفراد الناقلة البريطانية ستينا إمبرو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم /الأربعاء/ أن طهران تعتزم إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية (ستينا إمبرو) المحتجزة لديها .
وأكد موسوي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بلاده تعتزم إطلاق سراح أفراد طاقم الناقلة البريطانية، وأن جميعهم يحملون الجنسية الهندية .
وكانت إيران قد احتجزت الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز يوم 18 يوليو الماضي بدعوى خرقها قوانين الملاحة .

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