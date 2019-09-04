إيران: نعتزم إطلاق سراح 7 من أفراد الناقلة البريطانية ستينا إمبرو

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم /الأربعاء/ أن طهران تعتزم إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية (ستينا إمبرو) المحتجزة لديها .

وأكد موسوي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بلاده تعتزم إطلاق سراح أفراد طاقم الناقلة البريطانية، وأن جميعهم يحملون الجنسية الهندية .

وكانت إيران قد احتجزت الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز يوم 18 يوليو الماضي بدعوى خرقها قوانين الملاحة .

