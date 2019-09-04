بدء اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية

بدأت أعمال اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته العادية (104) بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس على مستوى وزراء المالية والاقتصاد المقرر غدا، برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان .

ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31، التي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الامانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية .



كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي عقدت في بيروت يناير الماضي.



ويناقش الاجتماع النظام الاساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، وبندا حول افتتاح البرلمان العربي للطفل في امارة الشارقة ومشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والاطعمة" وذلك بناء على طلب السودان .



كما يناقش مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير و قرارات المجالس الوزارية واللجان.



ويتضمن جدول الأعمال - أيضا - بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس وبندا حول انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.



كما يبحث الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والاعداد للقمة الخامسة الى جانب متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض نوفمبر 2015.



ويناقش محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية.