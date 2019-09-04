فريال يوسف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة..والجمهور: حورية البحر

نشرت الفنانة فريال يوسف عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إطلالة جديدة لها.
وعلقت فريال يوسف على اطلالتها قائلة: "الصمت...السلام...الصفاء"
وأبدى العديد من متابعى فريال يوسف عبر انستجرام اعجابهم الشديد باطلالتها المبهجة قائلين:
حورية البحر
جميلة الجميلات
ذكية وراقية
ماشاء الله
يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".
وعلقت فريال يوسف على اطلالتها قائلة: "الصمت...السلام...الصفاء"
وأبدى العديد من متابعى فريال يوسف عبر انستجرام اعجابهم الشديد باطلالتها المبهجة قائلين:
حورية البحر
جميلة الجميلات
ذكية وراقية
ماشاء الله
يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".