فريال يوسف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة..والجمهور: حورية البحر

نشرت الفنانة فريال يوسف عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إطلالة جديدة لها.وعلقت فريال يوسف على اطلالتها قائلة: "الصمت...السلام...الصفاء"وأبدى العديد من متابعى فريال يوسف عبر انستجرام اعجابهم الشديد باطلالتها المبهجة قائلين:حورية البحرجميلة الجميلاتذكية وراقيةماشاء اللهيذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".