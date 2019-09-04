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فن

فريال يوسف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة..والجمهور: حورية البحر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:10 م
فريال يوسف
فريال يوسف
القسم الميدانى
نشرت الفنانة فريال يوسف عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إطلالة جديدة لها.

وعلقت فريال يوسف على اطلالتها قائلة: "الصمت...السلام...الصفاء"

وأبدى العديد من متابعى فريال يوسف عبر انستجرام اعجابهم الشديد باطلالتها المبهجة قائلين:
حورية البحر
جميلة الجميلات
ذكية وراقية
ماشاء الله

يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".

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