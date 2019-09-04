بسبب 26 مليون يورو.. نيمار وبرشلونة وجها لوجه فى ساحات المحاكم

بعد فشل انضمام نيمار دا سيلفا لفريقه السابق برشلونة سيتوجهان إلى المحكمة وجها لوجه يوم 27 من سبتمبر الجاري .
وألقى صحفي إسباني ، الضوء على العلاقة بين نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن الدعوة التي رفعها نيمار حول مكافأته .
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار سيستمر فى مطاردة فريقه السابق برشلونة قضائيا وستنعقد الجلسة التي رفعها نجم باريس ضد الفريق الكتالوني .
وجاءت الدعوة القضائية لرغبة نيمار فى الحصول علي مكافاه تجديد عقده الأخير مع برشلونة ، على الرغم انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان فى 2017 ، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي
ودفع برشلونة لـ"نيمار" 14 مليون يورو من إجمالي 40 مليونا ويطالب نجم باريس الحصول علي 26 مليون من إدارة الفريق الكتالوني.
وألقى صحفي إسباني ، الضوء على العلاقة بين نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن الدعوة التي رفعها نيمار حول مكافأته .
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار سيستمر فى مطاردة فريقه السابق برشلونة قضائيا وستنعقد الجلسة التي رفعها نجم باريس ضد الفريق الكتالوني .
وجاءت الدعوة القضائية لرغبة نيمار فى الحصول علي مكافاه تجديد عقده الأخير مع برشلونة ، على الرغم انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان فى 2017 ، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي
ودفع برشلونة لـ"نيمار" 14 مليون يورو من إجمالي 40 مليونا ويطالب نجم باريس الحصول علي 26 مليون من إدارة الفريق الكتالوني.