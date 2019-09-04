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رياضة

بسبب 26 مليون يورو.. نيمار وبرشلونة وجها لوجه فى ساحات المحاكم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:16 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
حسن العمدة
بعد فشل انضمام نيمار دا سيلفا لفريقه السابق برشلونة سيتوجهان إلى المحكمة وجها لوجه يوم 27 من سبتمبر الجاري .

وألقى صحفي إسباني ، الضوء على العلاقة بين نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن الدعوة التي رفعها نيمار حول مكافأته .

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار سيستمر فى مطاردة فريقه السابق برشلونة قضائيا وستنعقد الجلسة التي رفعها نجم باريس ضد الفريق الكتالوني .

وجاءت الدعوة القضائية لرغبة نيمار فى الحصول علي مكافاه تجديد عقده الأخير مع برشلونة ، على الرغم انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان فى 2017 ، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي

ودفع برشلونة لـ"نيمار" 14 مليون يورو من إجمالي 40 مليونا ويطالب نجم باريس الحصول علي 26 مليون من إدارة الفريق الكتالوني.

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