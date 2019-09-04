بسبب 26 مليون يورو.. نيمار وبرشلونة وجها لوجه فى ساحات المحاكم

بعد فشل انضمام نيمار دا سيلفا لفريقه السابق برشلونة سيتوجهان إلى المحكمة وجها لوجه يوم 27 من سبتمبر الجاري .



وألقى صحفي إسباني ، الضوء على العلاقة بين نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن الدعوة التي رفعها نيمار حول مكافأته .



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار سيستمر فى مطاردة فريقه السابق برشلونة قضائيا وستنعقد الجلسة التي رفعها نجم باريس ضد الفريق الكتالوني .



وجاءت الدعوة القضائية لرغبة نيمار فى الحصول علي مكافاه تجديد عقده الأخير مع برشلونة ، على الرغم انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان فى 2017 ، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي



ودفع برشلونة لـ"نيمار" 14 مليون يورو من إجمالي 40 مليونا ويطالب نجم باريس الحصول علي 26 مليون من إدارة الفريق الكتالوني.