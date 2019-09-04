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بـ فستان أبيض قصير شفاف.. اطلالة ياسمين الخطيب تخطف أنظار الجمهور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:59 م
ياسمين الخطيب وسعد
ياسمين الخطيب وسعد الصغير
مصطفى كرم
لاقت اطلالة مقدمة البرامج ياسمين الخطيب الاخيرة ردودا واسعة من متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف وبوكيه ورد مع الفنان سعد الصغير من كواليس برنامج شارع النهار .

وجاءت تعليقات الجمهور غلي صورتها بين "العسل كله سندريلا "و "حلقة النهارده تحفة" و "زي القمر يا ناس" و "ربنا يسعدك" و "ملكة جمال".

وتألقت ياسمين الخطيب بـ فستان أبيض قصير شفاف على الصدر والكتفين، ومزين بحزام أسود على الخصر، وهو من تصميم مصمم الأزياء أحمد عبدالله.

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