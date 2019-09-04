ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تشكيل لجنة الانضباط.. أحمد موسى: مافيش كورة من غير جماهير كفاية مشاحنات.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:19 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا سنودع المشاكل التي تحدث في كرة القدم داخل وخارج الملاعب، مشيرا إلى أنه تم إعلان الضوابط الإعلامية وتشكيل لجنة الانضباط، والمسؤولة عن ضبط الأداء الرياضي، ويرأسها المستشار سيد بنداري.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الوضع اليوم مختلف تماما عن 8 سنوات ماضية، قائلا: "عايزين الجماهير ترجع وتملا المدرجات، ومافيش كورة من غير جمهور، كفاية مشاحنات".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "وداعا لشغب الملاعب، والكرة ماينفش تصدر مشاكل، بل العكس الكرة يجب أن تصدر البهجة والفرحة للجماهير، وتحقيق إنجازات مثل الألعاب الأخرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أبرز 15 تصريحا لـ أحمد موسى عن اتحاد الكرة بعد خروج المنتخب

هاشتاج #البطولة_ماخلصتش يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر مش بس كورة

ترشيحاتنا

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

فى عيد ميلادها .. منة فضالى المثيرة للجدل من الأزمات العاطفية الى البكينى .. صور

انخفاض معدلات الزواج في مصر.. والدولة تتحرك

مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

بـ فستان أبيض قصير شفاف.. اطلالة ياسمين الخطيب تخطف أنظار الجمهور

طعنات قاتلة بالرقبة.. انتظر 8 سنوات لخروج ابن عمومته من السجن لـ الاخذ بثأر والده

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

نصب.. تصاعد أزمة الطلاب المصريين والجامعة الأوكرانية بعد الاستغاثة بالتعليم العالي والهجرة

عند سن الـ 24 عاما .. الحكومة: حالتان فقط لحرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها (رسمي)

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

قرار الأعلى للإعلام.. الصيادلة توضح تفاصيل جديدة بشأن أزمة عمرو أديب

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور