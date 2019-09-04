بعد تشكيل لجنة الانضباط.. أحمد موسى: مافيش كورة من غير جماهير كفاية مشاحنات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا سنودع المشاكل التي تحدث في كرة القدم داخل وخارج الملاعب، مشيرا إلى أنه تم إعلان الضوابط الإعلامية وتشكيل لجنة الانضباط، والمسؤولة عن ضبط الأداء الرياضي، ويرأسها المستشار سيد بنداري.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الوضع اليوم مختلف تماما عن 8 سنوات ماضية، قائلا: "عايزين الجماهير ترجع وتملا المدرجات، ومافيش كورة من غير جمهور، كفاية مشاحنات".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "وداعا لشغب الملاعب، والكرة ماينفش تصدر مشاكل، بل العكس الكرة يجب أن تصدر البهجة والفرحة للجماهير، وتحقيق إنجازات مثل الألعاب الأخرى".



