ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 كلمات تلخص علامات رضا الله عن العبد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:44 ص
علامات تدل على رضا
علامات تدل على رضا الله على العبد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان دوام التوفيق في العبادة، فإذا لاحظ نفسه أنه موفق للحفاظ على الصلاة في مواقيتها فإن هذا من رضا الله.

وأوضح جمعة، عبر الفيسبوك: الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد لهذا، لذلك ينبغي على الإنسان الذي وجد نفسه أدَّى العبادات أن يحمد الله على هذا التوفيق من أداء الصلاة والصيام، التوفيق إلى إخراج الزكاة، التوفيق إلى الحج فالإنسان يعلم أنه مرضي عليه من الله، إذا وجد نفسه في رحمة الله، في طاعة الله.

وأضاف: لو وجد نفسه كثير الذنوب يعلم أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى الاستغفار وأن هذا الشيء هو نذير له من أجل أن يعود إلى الله.

وتابع: أما إذا وجد نفسه في طاعة، ووجد نفسه مستمراً في هذه الطاعة، فهذه علامة كبيرة من علامات رضا الله.

ترشيحاتنا

يدرس أولا.. احمد ناجى يكشف رأيه في تدريب الحضرى حراس المنتخب

بصحبة أفراد العائلة.. محمد محمود عبد العزيز في أحدث ظهور مع شقيقه ..شاهد

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

بسبب إعلان عن هاتفه.. عصابة تحتال على قعيد وتحاول سرقته

ﺭﻏﻢ الاﻧﻔﺼﺎل.. احمد فلوكس يحذر من ﺍﻟﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﺷﻴﺤﺔ ..شاهد

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام