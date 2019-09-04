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ترامب يترك الباب مفتوحًا أمام فرصة للقاء روحاني

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:38 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مازال هناك فرصة للقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري بمقر المنظمة في مدينة نيويورك.

وأجاب ترامب على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء حول احتمالية التقائه بروحاني نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "بالتأكيد، أي شيء ممكن.. هم يريدون حل مشاكلهم، ولديهم مشاكل كبيرة، يتم قتلهم ماليًا"، معبرًا عن تقديره لجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة في عقد محادثات بينه وبين روحاني، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن ستتعامل مع المفاوضات بشروطها الخاصة.

وأضاف ترامب: "لا نحتاج لأي أحد للتعامل.. يمكننا التعامل بشكل مباشر إذا أردنا، لكن دول أخرى تقدم المساعدة.. هم يريدون الأمور على صواب"، مؤكدًا أن إيران لديها إمكانيات اقتصادية "هائلة"، وأن قادة طهران لا يريدون تبديد ذلك عن طريق تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة.

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