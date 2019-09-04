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فن

من أقوى الممثلين فى مصر .. وصلة مديح من محمد عادل إمام لهذا الفنان

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:52 م
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
أحمد البهى
نشر الفنان محمد عادل إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " ، صورة تجمعه بالفنان فتحى عبد الوهاب من أحدى مشاهد فيلمهم الجديد " لص بغداد " .


وعلق على الصورة قائلًا : "من أقوى الممثلين في مصر، بيعلي أي عمل يظهر فيه، وكان نفسي جدًا أشتغل معاه، فتحي عبد الوهاب مش بس ممثل قدير ده كمان كوميديان جامد، الصوره دي من مشهد صورناه بالعافيه من كتر الضحك" .

وإضاف " محمد إمام " : " متحمس إنكم تشوفوا مشاهدنا مع بعض عامله إزاي".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
من أقوى الممثلين فى مصر .. وصلة مديح من محمد عادل إمام لهذا الفنان

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