هل يحوز فتح القبر على أبي بناء على رؤيا في المنام.. فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يحق لي فتح القبر على أبي بناءً على رؤيا في المنام".



أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز فتح باب القبر على المتوفي بناء على رؤيا في المنام.



وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الفاتحة هي السورة الوحيدة التي تقرأ في صلاة الجنازة، فلا مانع من قراءتها ووهب ثوابها للميت.



وأضاف "وسام"، أن الجمع بين قراءة الفاتحة والدعاء له أولى من الترجيح فكلاهما صحيح، أنه يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم، وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين.



وأشار الى أن الفاتحة ما هي إلا دعاء فالأحناف يرون أن صلاة الجنازة دعاء، فقراءة الفاتحة ووهب ثوابها للمتوفى والدعاء له والصدقة عنه كل هذا جائز وكل هذا يصل الى الميت بإتفاق علماء الأمة.